  • «Каролина» – фаворит Кубка Стэнли у букмекеров. «Колорадо» – 2-й, «Вегас» – 3-й, «Баффало» – 4-й
Стартовал второй раунд Кубка Стэнли.

Фаворитом турнира у букмекеров считается «Каролина», которая ведет 2-0 в серии 1/4 финала с «Филадельфией» и еще ни разу не проиграла в этом плей-офф. На трофей «Харрикейнс» дают коэффициент 3.00.

В топ-3 фаворитов также входят «Колорадо» (3.10) и «Вегас» (6.80) – они ведут 1-0 в сериях с «Миннесотой» и «Вегасом».

Победитель Кубка Стэнли по версии букмекеров:

1. «Каролина» – 3.00

2. «Колорадо» – 3.10

3. «Вегас» – 6.80

4. «Баффало» – 11.00

5. «Монреаль» – 13.00

6. «Миннесота» – 15.00

7. «Анахайм» – 25.00

8. «Филадельфия» – 70.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ну бк на этом и существуют, что народ им бабки сливает..
