  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • BetBoom Медиа Класико: футбольный шоу-матч стримеров против блогеров пройдет 6 июня на «РЖД Арене»
Промо
0

BetBoom Медиа Класико: футбольный шоу-матч стримеров против блогеров пройдет 6 июня на «РЖД Арене»

6 июня, накануне старта ЧМ – 2026, на «РЖД Арене» пройдет главное медиафутбольное событие года — BetBoom Медиа Класико. В шоу-матче сойдутся две команды стримеров и блогеров, в которых соберутся самые популярные и узнаваемые лица российского интернет-пространства. Противостояние организуют два главных инфлюенсера России — Exile и Paradeevich. Матч пройдет в атмосфере настоящего спортивного праздника как на трибунах, так и на территории стадиона.

Капитаны команд

Капитаном команды стримеров выступит Paradeevich — участник стримерского объединения «Хазяева» и один из самых известных стримеров страны с более чем 2 300 000 подписчиков на Twitch.

Команду блогеров возглавит Exile — также участник «Хазяев». Популярный контент-мейкер с более чем 6 000 000 подписчиков на YouTube.

Капитаны лично формируют составы, приглашая в свои ряды топовых блогеров и стримеров. Объявление составов ожидается в самое ближайшее время.

Генеральным партнером матча выступает букмекерская компания BetBoom.

Михаил Артемьев, Директор по маркетингу BetBoom:

«BetBoom Медиа Класико — отличный подарок болельщикам и всему интернет-сообществу накануне главного футбольного турнира в мире. У BetBoom большой опыт в медиаматчах в сфере киберспорта и медиафутдола. Но уникальность данного проекта в том, что в противостоянии не примет участия ни одного действующего или бывшего профессионального футболиста — только инфлюенсеры. Формат, когда любимые блогеры и стримеры выходят на настоящий футбольный газон, создает атмосферу, которую сложно с чем-то сравнить. Ждем всех фанатов на «РЖД Арене» 6 июня — приходите, будет жарко»

Капитаны команд оставили послания оппонентам:

Александр «Paradeevich» Парадеев, капитан команды стримеров:

«Илюх, разминайте там булки всей своей компанией ютуберов, ведь состав у меня собрался серьезнейший. Подснимите свою подготовку на камеру, чтобы я мог смаковать эти видео после победы»

Илья «Exile» Яцкевич, капитан команды блогеров:

«Стримеры, скажите спасибо, что я вас из дома хотя бы вытащил. Все пройдет в прямом эфире, как вы любите — надеюсь, продержитесь на ногах 90 минут. Давайте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, увидимся»

Билеты на матч уже поступили в продажу и доступны по ссылке.

logoСтавки на спорт
BetBoom
натив
Комментарии
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
4.50 – Талалаев получит карточку в игре с «Локомотивом». Он пропустил 7 матчей сезона РПЛ из-за дисквалификаций
вчера, 16:30
Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Швеция – 2-я у букмекеров, США – 3-и, Финляндия – 4-я
вчера, 15:37
3.30 – Сафонов сыграет на ноль в финале ЛЧ. У него 4 сухих матча в этом розыгрыше турнира
вчера, 13:20
«Арсенал» проиграл лишь в 2 из 24 последних матчей в ЛЧ – оба раза «ПСЖ». 2.33 – парижане снова победят
вчера, 11:55
«Краснодар» выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России, считают букмекеры. «Быки» обыграли «Динамо» в 9 из 11 последних встреч
вчера, 11:01
1.90 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 19 передач, для рекорда нужны 2 голевые в 3 турах
вчера, 10:19
Хвича вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» у букмекеров. Кейн – фаворит на награду, Олисе – 2-й, Райс – 3-й
вчера, 09:47
2.05 – «Астон Вилла» выйдет в финал ЛЕ после 0:1 в первом полуфинале с «Ноттингем Форест»
вчера, 09:22
6 сезонов подряд победителем ЛЧ становился клуб, который вышел в финал в среду. «Арсенал» вышел во вторник
6 мая, 21:49
«Арсенал» – фаворит финала ЛЧ с «ПСЖ» по версии Opta. Лондонцы ни разу не выигрывали турнир
6 мая, 21:17
Ко всем новостям
Последние новости
PARI против «Барсы»: бук потерял 120 млн рублей только на двух победах каталонцев. Ответ не заставил себя ждать
вчера, 12:10Друзья сайта
До 60 000 фрибетов за ставки на хоккей в мае
вчера, 10:38Промо
«Бавария» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма – 0:1. На камбэк мюнхенцев и выход в финал дают 4.10
6 мая, 19:52
10.50 – Сафонов не пропустит от «Баварии» в Мюнхене. 1.65 – сделает больше сейвов, чем Нойер
6 мая, 18:44
Букмекеры ждут минимум 4 гола в ответном матче «Баварии» и «ПСЖ». На 9+ мячей дают 19.00
6 мая, 18:30
«Команды искренне готовы продолжить рубиться». Прогноз Денисова на матч «Бавария» – «ПСЖ»
6 мая, 18:11Прогноз
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Баварию» в ответном матче с «ПСЖ»
6 мая, 12:22Промо
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча между «Спартаком» и ЦСКА
6 мая, 11:20Промо
Кейн забил в 6 матчах Лиги чемпионов подряд. 1.64 – снова забьет «ПСЖ», 4.40 – сделает дубль
6 мая, 10:53
«Все поспешили списать ЦСКА. С огромным трудом «Спартак» просочится дальше». Прогноз Чернявского на финал Пути регионов
6 мая, 09:47
Рекомендуем