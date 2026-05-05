«Арсенал» во второй раз в истории выйдет в финал ЛЧ, считают букмекеры. Лондонцы – явные фавориты ответного матча с «Атлетико»

«Арсенал» примет «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первая игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1. Перед ответной игрой букмекеры считают лондонцев явными фаворитами противостояния за 1.30.

«Арсенал» может во второй раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов – впервые это случилось в 2006 году. За 3.60 можно поставить на то, что «Атлетико» выйдет в финал главного еврокубка в третий раз за последние 12 лет.

Матч состоится 5 мая, начало – в 22:00 мск.