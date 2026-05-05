«Арсенал» выиграет АПЛ, уверены букмекеры. Коэффициент на титул лондонцев обрушился до 1.20

Букмекеры обвалили коэффициент на чемпионство «Арсенала».

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в 35-м туре АПЛ (3:3). Лидирующий «Арсенал» опережает «горожан» на 5 баллов – при этом лондонцы провели на одну игру больше.

Коэффициент на титул команды Микеля Артеты обвалился с 2.20 до 1.20 за неделю. На чемпионство «Сити» теперь дают коэффициент 4.50.

«Арсеналу» осталось сыграть с «Вест Хэмом» (в гостях), «Бернли» (дома) и «Кристал Пэлас» (в гостях). «Сити» предстоят матчи с «Брентфордом» (дома), «Кристал Пэлас» (дома), «Борнмутом» (в гостях) и «Астон Виллой» (дома).