40.00 давали на спасение «Локомотива» при счете 0:2 с «Авангардом» за 33 секунды до конца 3-го периода
«Локомотив» победил «Авангард» (3:2, 2ОТ) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Ярославцы сделали камбэк, проигрывая 0:2 за 33 секунды до конца третьего периода. В концовке основного времени дубль сделал Максим Шалунов.
В лайве на спасение «Локо» давали коэффициент 40.00.
Седьмой матч серии состоится 6 мая в Ярославле.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
3 год подряд будет 7 игра Авангард Локомотив , дважды выигрывал Локомотив, пора хоккейному богу отдать победу Авангарду иначе у Авангарда будет комплекс неполноценности, 3 года подряд проиграть 7 игру одному и тому же клубу это жестко
3 год подряд будет 7 игра Авангард Локомотив , дважды выигрывал Локомотив, пора хоккейному богу отдать победу Авангарду иначе у Авангарда будет комплекс неполноценности, 3 года подряд проиграть 7 игру одному и тому же клубу это жестко
У них тренер уже привык, проигрывать полуфиналы.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем