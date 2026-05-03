«Барселона» станет чемпионом, если «Реал» не обыграет «Эспаньол». Вероятность такого исхода составляет 47%
«Реал» сыграет в гостях с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиги.
Если «Мадрид» не выиграет этот матч, то «Барселона» станет чемпионом.
«Реал» котируется фаворитом встречи с коэффициентом 1.73. На победу хозяев букмекеры дают 4.80, на ничью – 4.10.
Непроигрыш «Эспаньола» оценивается в 2.13, это около 47% вероятности.
Матч пройдет 3 мая. Начало – в 22:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Реал хочет чтобы Барса чемпионство оформила в Эль-класико 😀
да Барселона так и так чемпион Испании, просто в каком туре, и ждём лизуна арбелоа, это будет мощно
Дай Бог чтобы сегодня оформилось чемпионство, так как реал само собой сделает коридор на Камп ноу, но я уверен что игроки реала должны встать перед матчем на одно колено перед Барселоной. ето согласен со мною?
Я думаю на два колена сразу)
100%++
