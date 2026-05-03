«Зенит» и «Краснодар» сравнялись по шансам на чемпионство. «Быки» на одно очко опережают петербуржцев за два тура до конца сезона РПЛ

Букмекеры считают, что у «Зенита» и «Краснодара» одинаковые шансы на титул Мир РПЛ.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Акрон» (1:0) в 28-м туре чемпионата России. «Быки» набрали 63 очка и возглавляют таблицу. У идущего вторым «Зенита» 62 балла.

У обеих клубов равные котировки на чемпионство – по 1.90. После 27-го тура у «Краснодара» было 1.85, у «Зенита» – 1.95.

7 команд, которые вылетали из РПЛ сразу же после возвращения. Окажется ли среди них «Сочи»?