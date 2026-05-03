«Зенит» и «Краснодар» сравнялись по шансам на чемпионство. «Быки» на одно очко опережают петербуржцев за два тура до конца сезона РПЛ
Букмекеры считают, что у «Зенита» и «Краснодара» одинаковые шансы на титул Мир РПЛ.
Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Акрон» (1:0) в 28-м туре чемпионата России. «Быки» набрали 63 очка и возглавляют таблицу. У идущего вторым «Зенита» 62 балла.
У обеих клубов равные котировки на чемпионство – по 1.90. После 27-го тура у «Краснодара» было 1.85, у «Зенита» – 1.95.
Опубликовала: Венера Кравченко
Краснодар должен забирать титул
кому должен?
К сожалению, практически ничего не зависит от Зенита. Динамо , как всегда безвольно раздвинет булки . Гусев только в интервью рассказывает как они будут биться, а на деле..... Если кто и сможет отобрать очки у Краснодара, так это Оренбург. Но тоже маловероятно. Так что Мажич и К - рулят!
хз как считают, но легионеродар уже с трофеем :(
Судьядар, легионеродар... Даже интересно, какие ещё прозвища придумают обиженки из стана фанатов зпрф)
Плюс очко, но шансы конечно же равные )))
