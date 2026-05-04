«Тун» выиграл чемпионат Швейцарии в первом же сезоне после выхода в элитный дивизион. Клуб котировался главным аутсайдером лиги, вероятность титула составляла 0,4%

«Тун» стал чемпионом Швейцарии.

Команда досрочно оформила титул благодаря поражению «Санкт-Галлена» в игре 35-го тура против «Сьона» (0:3).

В прошлом сезоне «Тун» занял первое место во втором по силе швейцарском дивизионе и поднялся в высшую лигу. Перед стартом чемпионата клуб котировался главным аутсайдером у букмекеров.

Коэффициент на титул «Туна» составлял 250.00, это около 0,4% вероятности.

