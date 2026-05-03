«МЮ» впервые с сезона 2015/16 выиграл у «Ливерпуля» оба матча в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» прервал неудачный тренд в противостоянии с «Ливерпулем».

В воскресенье команда Майкла Кэррика дома обыграла мерсисайдцев (3:2) в 35-м туре АПЛ. В первом круге «МЮ» также победил «Ливерпуль» (2:1).

Таким образом, манкунианцы впервые с сезона-2015/16 выиграли у мерсисайдцев оба матча в Премьер-лиге. 10 лет назад «МЮ» также завершил чемпионат с двумя победами над «Ливерпулем» – 3:1 и 1:0.

7 команд, которые вылетали из РПЛ сразу же после возвращения. Окажется ли среди них «Сочи»?