«Орландо» может стать седьмой командой в истории НБА с восьмым номером посева, выбившей соперника под первым номером. 3.75 – «Детройт» проиграет в решающем матче
«Детройт» примет с «Орландо» в 7-м матче серии первого раунда плей-офф НБА.
Хозяева котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.27. На победу «Мэджик» букмекеры дают 3.75.
В истории НБА было 6 случаев, когда команда с восьмым номером посева выбила соперника под первым номером: «Денвер» – «Сиэтл» (3-2 в 1994-м), «Нью-Йорк» – «Майами» (3-2 в 1999-м), «Голден Стэйт» – «Даллас» (4-2 в 2007-м), «Мемфис» – «Сан-Антонио» (4-2 в 2011-м), «Филадельфия» – «Чикаго» (4-2 в 2012-м) и «Майами» – «Милуоки» (4-1 в 2023-м).
«Орландо» пополнит этот список, если выбьет «Детройт». До старта серии суперкомпьютер Opta давал 15,9% вероятности на проход «Мэджик».
Опубликовала: Венера Кравченко
3 комментария
Что они там будут принимать и у кого?
Помню как перед тем ПО Гомельский поспорил с одним из болельщиков, что Фила пройдёт во 2-раунд, а потом случился "Роуз".
В той сери я впервые обратил внимание на Игги.