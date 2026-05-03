«Орландо» может стать седьмой командой в истории НБА с восьмым номером посева, выбившей соперника под первым номером. 3.75 – «Детройт» проиграет в решающем матче

«Детройт» примет с «Орландо» в 7-м матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Хозяева котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.27. На победу «Мэджик» букмекеры дают 3.75.

В истории НБА было 6 случаев, когда команда с восьмым номером посева выбила соперника под первым номером: «Денвер» – «Сиэтл» (3-2 в 1994-м), «Нью-Йорк» – «Майами» (3-2 в 1999-м), «Голден Стэйт» – «Даллас» (4-2 в 2007-м), «Мемфис» – «Сан-Антонио» (4-2 в 2011-м), «Филадельфия» – «Чикаго» (4-2 в 2012-м) и «Майами» – «Милуоки» (4-1 в 2023-м).

«Орландо» пополнит этот список, если выбьет «Детройт». До старта серии суперкомпьютер Opta давал 15,9% вероятности на проход «Мэджик».

Финал «Бостон» – «Оклахома», «Лейкерс» вылетят в первом раунде. Чего ждать от плей-офф НБА?

: "«Детройт» примет с «Орландо»"

Что они там будут принимать и у кого?
: "«Филадельфия» – «Чикаго» (4-2 в 2012-м)"

Помню как перед тем ПО Гомельский поспорил с одним из болельщиков, что Фила пройдёт во 2-раунд, а потом случился "Роуз".
В той сери я впервые обратил внимание на Игги.
А много ли было случаев, когда в первом круге вылетали сразу первая и вторая команды конференции?
