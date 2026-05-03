«Бостон» проиграл «Филадельфии» серию, в которой вел 3-1. Перед 5-м матчем коэффициент на проход «Сиксерс» достигал 85.00

«Филадельфия» прошла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Бостон» в решающем матче.

По ходу серии «Сиксерс» уступали 1-3, но выиграли 3 матча подряд и выбили «Селтикс» из плей-офф.

«Филадельфия» котировалась явным андердогом противостояния, а перед 5-й игрой коэффициент на проход команды достигал 85.00, это примерно 1% вероятности.

