«Бостон» проиграл «Филадельфии» серию, в которой вел 3-1. Перед 5-м матчем коэффициент на проход «Сиксерс» достигал 85.00
«Филадельфия» прошла во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Бостон» в решающем матче.
По ходу серии «Сиксерс» уступали 1-3, но выиграли 3 матча подряд и выбили «Селтикс» из плей-офф.
«Филадельфия» котировалась явным андердогом противостояния, а перед 5-й игрой коэффициент на проход команды достигал 85.00, это примерно 1% вероятности.
Опубликовала: Венера Кравченко
В наших БК такого кф. точно не было. Они дают либо кф. до 20 или не дают вообще.
Интересно, что на Хьюстон против ЛАЛ при таком же счете был кэф в 14 раз меньше, что-то около 6. При то, что там вообще отыгрыш с 0:3 был и это историческое дерьмо, которого никогда не было в истории
