«Зенит» – явный фаворит в гостевом матче против ЦСКА. Армейцы не побеждают 4 игры подряд
ЦСКА примет «Зенит» в 28-м туре Мир РПЛ.
Петербуржцы котируются фаворитами матча с коэффициентом 1.78. На победу армейцев букмекеры дают 4.60, на ничью – 3.80.
ЦСКА не побеждает 4 игры подряд – поражение от «Сочи» (0:1) и три ничьих с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0). На непроигрыш «Зенита» выставлены котировки за 1.21.
Матч пройдет 2 мая. Начало – в 19:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
