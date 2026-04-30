2.10 – Кейн станет лучшим бомбардиром ЛЧ в сезоне-2025/26. Форвард «Баварии» отстает от вылетевшего Мбаппе на 2 гола
Букмекеры оценили шансы Харри Кейна стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне.
Всего в текущем розыгрыше турнира на счету нападающего «Баварии» 13 голов в 13 матчах. Он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров форварда «Реала» Килиана Мбаппе на два мяча.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что Кейн станет лучшим бомбардиром ЛЧ в сезоне-2025/26. На победу уже вылетевшего из турнира Мбаппе дают коэффициент 1.70.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
