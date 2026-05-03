  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
Промо
0

«Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

3 мая в матче 35-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:30 мск.

Команды практически гарантировали себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Манкунианцы с 61 очком занимают третье место в таблице, мерсисайдцы с 58 баллами находятся на четвертой строчке. Ближайшим клубом, который может отобрать место в топ-5 у «МЮ» и «Ливерпуля», является «Брайтон». Сейчас в активе «чаек» 50 очков.

«МЮ» в последние месяцы показывает отличные результаты на своем поле. Команда Майкла Кэррика выиграла шесть из семи прошлых матчей на «Олд Траффорд». Мерсисайдцы идут на серии из трех побед в АПЛ.

В пяти последних очных встречах в чемпионате «МЮ» и «Ливерпуль» выиграли по одному разу, трижды была зафиксирована ничья. Матч первого круга текущего сезона завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1.

 БЕТСИТИ утраивает депозит до 200 000 рублей всем новым игрокам!

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение в предстоящей игре манчестерцам. На победу хозяев предлагают коэффициент 2.40, на гостей дают 2.85, ничья идет за 3.80.

Эксперты ждут результативного футбола. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.49, на два гола и менее дают 2.60. На ТБ 3.5 предлагают 2.20, на ТМ 3.5 – 1.68.

Игроки БЕТСИТИ не видят явного фаворита встречи на «Олд Траффорд». 42% от всех ставок на исход отдано на победу «МЮ», 24% пришлось на «Ливерпуль», 34% ушло на ничью.

logoСтавки на спорт
натив
БЕТСИТИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «Баварией», считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты ответного полуфинала с «ПСЖ»
сегодня, 21:07
«Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал ЛЧ – победил «Атлетико» (1:0). Букмекеры давали 3.55 на максимум один гол в матче
сегодня, 20:54
Во всех матчах «Арсенала» в этом плей-офф ЛЧ было меньше 3 мячей. Букмекеры ждут низовую игру с «Атлетико»
сегодня, 18:54
«Арсенал» выиграл 7 из 8 последних матчей против испанских команд в Лиге чемпионов. 1.60 – обыграют «Атлетико»
сегодня, 18:25
«Все еще вижу фаворитом «Арсенал», но поставлю на то, что матч перейдет в дополнительное время». Прогноз Палагина на ответный полуфинал ЛЧ
сегодня, 18:00Прогноз
«Судьба первой путевки в финал ЛЧ будет решаться в дополнительное время, а то и в серии пенальти». Прогноз на «Арсенал» – «Атлетико»
сегодня, 15:00Прогноз
«Хартс» стал фаворитом шотландской лиги у букмекеров после победы над «Рейнджерс». 1.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
сегодня, 10:57
Россиянки не дойдут до 1/2 финала на тысячнике в Риме, считают букмекеры. Соболенко – фаворит турнира, Швентек – 2-я
сегодня, 10:36
Россиянин поставил 8 млн рублей на победу «Арсенала» над «Атлетико»
сегодня, 09:59
2.10 – Кейн станет лучшим бомбардиром ЛЧ в сезоне-2025/26. Форвард «Баварии» отстает от вылетевшего Мбаппе на 2 гола
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» побеждает «Атлетико» после первого тайма – 1:0. На спасение мадридцев дают 5.00
сегодня, 19:49
«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы в ответном полуфинале ЛЧ
сегодня, 11:03Промо
2,5 миллиона рублей выиграл клиент OLIMPBET на ничьей между «Авангардом» и «Локомотивом» в плей-офф КХЛ
сегодня, 10:42Промо
«Фрибет в октагоне» – получи гарантированный фрибет от BetBoom к UFC 328
сегодня, 10:13Промо
Определились все участники плей-офф Лига Ставок Media Basket
сегодня, 09:12Промо
BetBoom Медиа Класико: футбольный шоу-матч стримеров против блогеров пройдет 6 июня на «РЖД Арене»
сегодня, 08:13Промо
«За последние десять лет «Реал» проиграл «Эспаньолу» всего три раза». Прогноз Тимура Бокова на матч
3 мая, 09:55
«Сассуоло» очень хорош в последний месяц и неудобен почти для любого соперника в лиге». Андрей Клещенок о матче «Сассуоло» – «Милан»
3 мая, 08:50
«Уж слишком долго «Ницце» удается сдерживать соперников, против «Ланса» такое вряд ли прокатит». Денисов сделал прогноз на матч 32-го тура Лиги 1
2 мая, 15:55
«Осасуна» нанесла Флику первое поражение в Испании. Потом «Барса» отомстила 3:0, дома не проигрывает памплонцам с 2020-го». Боков сделал прогноз на матч
2 мая, 15:05
Рекомендуем