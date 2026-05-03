«Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

3 мая в матче 35-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:30 мск.

Команды практически гарантировали себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Манкунианцы с 61 очком занимают третье место в таблице, мерсисайдцы с 58 баллами находятся на четвертой строчке. Ближайшим клубом, который может отобрать место в топ-5 у «МЮ» и «Ливерпуля», является «Брайтон». Сейчас в активе «чаек» 50 очков.

«МЮ» в последние месяцы показывает отличные результаты на своем поле. Команда Майкла Кэррика выиграла шесть из семи прошлых матчей на «Олд Траффорд». Мерсисайдцы идут на серии из трех побед в АПЛ.

В пяти последних очных встречах в чемпионате «МЮ» и «Ливерпуль» выиграли по одному разу, трижды была зафиксирована ничья. Матч первого круга текущего сезона завершился победой «Юнайтед» со счетом 2:1.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение в предстоящей игре манчестерцам. На победу хозяев предлагают коэффициент 2.40 , на гостей дают 2.85 , ничья идет за 3.80.

Эксперты ждут результативного футбола. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.49 , на два гола и менее дают 2.60. На ТБ 3.5 предлагают 2.20 , на ТМ 3.5 – 1.68.

Игроки БЕТСИТИ не видят явного фаворита встречи на «Олд Траффорд». 42% от всех ставок на исход отдано на победу «МЮ», 24% пришлось на «Ливерпуль», 34% ушло на ничью.