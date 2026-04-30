Андреева – явный фаворит полуфинал в Мадриде против Баптист. Американка выбила Соболенко в 1/4 финала
Мирра Андреева и Хейли Баптист встретятся в полуфинале тысячника в Мадриде.
Букмекеры считают россиянку явным фаворитом встречи за 1.40. На победу американской теннисистки можно поставить за 3.00. В 1/4 финала Баптист выбила из турнира Арину Соболенко.
Игра состоится 30 апреля, начало – в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем