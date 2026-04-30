Мирра Андреева – фаворит турнира в Мадриде у букмекеров. Костюк – 2-я, Потапова – 3-я, Баптист – 4-я

Букмекеры обновили котировки на итоги тысячника в Мадриде.

Перед полуфиналами фаворитом турнира за 2.45 стала Мирра Андреева. В топ-3 у букмекеров также входят Марта Костюк (2.60) и Анастасия Потапова (6.50).

Худшие щансы на победу в турнире у Хейли Баптист – 8.00.

Полуфиналы турнира в Мадриде пройдут 30 апреля.