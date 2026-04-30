Мирра Андреева – фаворит турнира в Мадриде у букмекеров. Костюк – 2-я, Потапова – 3-я, Баптист – 4-я
Букмекеры обновили котировки на итоги тысячника в Мадриде.
Перед полуфиналами фаворитом турнира за 2.45 стала Мирра Андреева. В топ-3 у букмекеров также входят Марта Костюк (2.60) и Анастасия Потапова (6.50).
Худшие щансы на победу в турнире у Хейли Баптист – 8.00.
Полуфиналы турнира в Мадриде пройдут 30 апреля.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем