«Питтсбург» неожиданно для букмекеров вылетел из Кубка Стэнли от «Филадельфии»
«Филадельфия» выбила «Питтсбург» из Кубка Стэнли.
Серия 1/8 финала завершилось победой «Флайерс» со счетом 4-2.
Букмекеры считали «Питтсбург» фаворитом противостояния перед первым раундом за 1.65, на проход «Филадельфии» можно было поставить за 2.24.
В 1/4 финала «Флайерс» сыграет с «Каролиной».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
