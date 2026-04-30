«Питтсбург» неожиданно для букмекеров вылетел из Кубка Стэнли от «Филадельфии»

«Филадельфия» выбила «Питтсбург» из Кубка Стэнли.

Серия 1/8 финала завершилось победой «Флайерс» со счетом 4-2.

Букмекеры считали «Питтсбург» фаворитом противостояния перед первым раундом за 1.65, на проход «Филадельфии» можно было поставить за 2.24.

В 1/4 финала «Флайерс» сыграет с «Каролиной».