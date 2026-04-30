2.00 – «Питтсбург» сравняет счет в серии с «Филадельфией» после 0-3 в первых трех играх

«Филадельфия» и «Питтсбург» встретятся в 6-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.

«Флайерс» ведут в противостоянии со счетом 3-2. После трех поражений подряд «Пингвинс» выиграли две встречи.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что «Питтсбург» сегодня ночью сравняет счет в серии. 1.82 – «Филадельфия» победит и закончит серию.

Матч пройдет 30 апреля и начнется в 02:30 мск.