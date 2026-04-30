У Миранчука 6 голов в 11 матчах сезона за «Атланту». 50.00 – станет лучшим бомбардиром МЛС

Алексей Миранчук забил за «Атланту» в матче 1/8 финала Открытого кубка США против «Шарлотт» (2:0).

Всего на счету россиянина 6 голов в 11 матчах сезона. В регулярном чемпионате у Миранчука 5 мячей в 9 встречах – на два меньше, чем у Лионеля Месси.

50.00 – Миранчук станет лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС.