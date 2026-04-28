«Питтсбург» сократил отставание в серии с «Филадельфией» до одной победы – 2-3. При 0-3 на камбэк давали 11.00, сейчас – 3.50
«Питтсбург» вновь обыграл «Филадельфию» в серии 1/8 финала Кубка Стэнли.
После поражения в первых трех матчах «пингвины» выиграл две встречи – 4:2 в гостях и 3:2 на своем льду.
При 3-0 в серии в пользу «Филадельфии» на камбэк «Питтсбурга» давали коэффициент 11.00. Сейчас на выход команды Евгения Малкина в следующий раунд можно поставить за 3.50, на проход «Флайерс» – за 1.30.
Следующий матч состоится 30 апреля в Филадельфии.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем