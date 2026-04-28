Сафонов провел на ноль 4 из 8 матчей в этой ЛЧ. 5.00 – не пропустит от «Баварии»
«ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Вратарь парижан Матвей Сафонов провел 8 матчей в текущем розыгрыше турнира, в четырех он сыграл на ноль – против «Атлетика» (0:0), «Челси» (3:0) и дважды против «Ливерпуля» (2:0, 2:0).
Букмекеры дают коэффициент 5.00 на то, что Сафонов не пропустит от «Баварии». 1.17 – мюнхенцы забьют.
С россиянином в воротах парижане ни разу не проиграли в этой ЛЧ – выиграли 6 матчей и дважды сыграли вничью. 1.49 – «ПСЖ» не уступит «Баварии».
Игра состоится 28 апреля, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
"Сафонов провел на ноль 4 из 8 матчей в этой ЛЧ. 5.00 – не пропустит от «ПСЖ»" - ставлю хату на сухарь, раз спортс даёт такой расклад)
"Сафонов провел на ноль 4 из 8 матчей в этой ЛЧ. 5.00 – не пропустит от «ПСЖ»" - ставлю хату на сухарь, раз спортс даёт такой расклад)
автогол ?
От ПСЖ точно не пропустит Сафонов, а вот от Баварии может
От ПСЖ точно не пропустит Сафонов, а вот от Баварии может
автогол?
Ну если ещё и от ПСЖ)
Значит сегодня прорвёт
...но это не точно)
