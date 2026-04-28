«Спартак» стал фаворитом в борьбе за третье место в РПЛ у букмекеров. В начале марта красно-белые отставали от топ-3 на 8 очков
«Спартак» выиграет бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26, считают букмекеры.
Красно-белые по итогам 27-го тура поднялись на 4-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.
От идущего третьим «Локомотива» команду отделяет один балл. Еще в начале марта «Спартак» отставал от топ-3 на 8 очков.
Обладатель бронзы РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Спартак» – 2.10
2. «Локомотив» – 2.20
3. «Балтика» – 9.00
4. ЦСКА – 20.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Но у Спартака ещё есть кубок и здесь ещё вопрос приоритетов...