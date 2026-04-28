«Спартак» стал фаворитом в борьбе за третье место в РПЛ у букмекеров. В начале марта красно-белые отставали от топ-3 на 8 очков

«Спартак» выиграет бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Красно-белые по итогам 27-го тура поднялись на 4-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

От идущего третьим «Локомотива » команду отделяет один балл. Еще в начале марта «Спартак» отставал от топ-3 на 8 очков.

Обладатель бронзы РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Спартак » – 2.10

2. «Локомотив» – 2.20

3. «Балтика » – 9.00

4. ЦСКА – 20.00