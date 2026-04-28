  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
21

«Спартак» стал фаворитом в борьбе за третье место в РПЛ у букмекеров. В начале марта красно-белые отставали от топ-3 на 8 очков

«Спартак» выиграет бронзовые медали РПЛ в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Красно-белые по итогам 27-го тура поднялись на 4-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

От идущего третьим «Локомотива» команду отделяет один балл. Еще в начале марта «Спартак» отставал от топ-3 на 8 очков.

Обладатель бронзы РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Спартак» – 2.10

2. «Локомотив» – 2.20

3. «Балтика» – 9.00

4. ЦСКА – 20.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на футбол
logoБалтика
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Ставки на сегодня
logoЦСКА
logoСтавки на спорт
logoЛокомотив
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Третье место - это хорошо. Но если не выиграем матч у ЦСКА в полуфинале кубка, то сезон, можно сказать, будет закончен. Ибо, при всём уважении к 3 месту, мы не "Балтика", чтобы радоваться таким "успехам".
Спартак 7 очков по весне уже отыграл. Молодцы.
Дай Бог и дальше не оплошать.
Будет странно если СМ при таком ходе не вырвет 3-е место (19 очков из 27 возможных). Локо пробуксовывает (12 очков из 27 возможных), как и Балтика (11 очков из 27 возможных) у которой уже топливо на исходе в виду и короткой скамейки и плюс Бориско и Хиль выбыли, а без них вероятность успеха резко снизилась, а ЦСКА вообще конкретно завяз (9 очков из 27 возможных).
Ответ Balt
Локомтив,ЦСКа и Балтика имеет соперников в конце более сложных. Зенит,Динамо и между собой играют.Но это не значит что ьСпартаку будет проще. Потерять очки легко можно с Махачкалой,с Крыльями и Рубином
Ответ zigzag1
Я не про проще или сложнее, а про то что очевидно СМ в прилично лучшей форме по сравнеию со своими конкурентами.
Лучше будем говорить об это после 30 тура
Эх, ма! Вот если бы с Краснодаром хотя бы вничью скатали! Но, к сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Но парни молодцы! Разве кто-нибудь реально верил, что они смогут так подскочить весной? Ну по чесноку? Пусть даже и не возьмут бронзу. После того бардака, который устроил безумный итало-сербец - и такой результат уже колоссальный успех. Братцы, так держать! Вы настоящие гладиаторы! От Москвы до Бреста - нет такого места, где бы не болели за Спартак! Верим в вас.
Ответ krossalex
А что сделал Карседо.Просто провалились весной Локомотив,ЦСКа и Балтика. Провал серба в основном только из отсуствие нападающего.Тут вина всех. Кто покупает и дает деньги на покупку?Не спорю что серб больше мотиватор.Но проблемы с сотавом было на лицо.
Ответ zigzag1
Хренов "мотиватор" только истерил на бровке, стекла бил и бутылки бросал. На старых дрожжах ещё прокатил осень 24-го, а потом как родил зимой, так и забил на всё. А ещё орал "Это я Угальде с Барко открыл". И где были эти угальды и барки весь 25 год? А чего Карседо сделал - да ничего! Ну вдохнул жизнь в команду, ну заставил парней играть на победу, ну взял 19 очков из 21 , ну вынес Зенит на его же поле первый раз за сколько там лет? За шесть? Подумаешь, делов-то! Тоже мне - достижение! Дзюбиньо ещё лет 15 тому назад говорил "Тренеришко" про наставника Карседо.
Комментарий удален пользователем
Ответ Balt
Главное это оставшиеся игры в РПЛ. У Локо и Балтики сложнее календарь. У Локо - Динамо, ЦСКА и Балтика. У Балтики - Динамо, Локо и Рубин. В то же время у Спартака - Крылья, Махачкала, Рубин.

Но у Спартака ещё есть кубок и здесь ещё вопрос приоритетов...
Ответ \\\ VORON ///
Ну думаю всё равно додавят. Если конечно у Балтики и Локо резко второе дыхание не откроется.
Так то это локальный успех, мало кто в это верил, да и я то же очень сомневался.
всё это вода, с Пари очень повезло...
Махачкала и Крылья будут бороться до последнего, в гостях Спартаку будет нелегко.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
2.00 – «Питтсбург» сравняет счет в серии с «Филадельфией» после 0-3 в первых трех играх
29 апреля, 21:51
«Арсенал» ведет 1:0 с «Атлетико» в Мадриде. 2.60 – «матрасники» спасутся от поражения
29 апреля, 19:50
1.57 – ночью «Баффало» впервые с 2007 года выйдет во второй раунд Кубка Стэнли. «Сейбрс» ведут 3-1 в серии с «Бостоном»
28 апреля, 21:47
26.00 давали на 5+ голов в первом тайме матча «ПСЖ» – «Бавария». 12.00 – команды забьют минимум 10 мячей
28 апреля, 19:59
«ПСЖ» побеждает «Баварию» после первого тайма – 3:2! В перерыве на камбэк мюнхенцев дают 5.90
28 апреля, 19:52
