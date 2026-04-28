«Бавария» выиграла 5 из 6 последних матчей с «ПСЖ». Парижане – фавориты первого матча 1/2 финала ЛЧ

«ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы победили в 5 из 6 последних личных встреч, в том числе на общем этапе этого розыгрыша ЛЧ – 2:1 в Париже.

Букмекеры считают французский клуб небольшим фаворитом первой игры за 2.50. На победу гостей дают коэффициент 2.65, на ничью – 3.95.

Игра пройдет 28 апреля и начнется в 22:00 мск.