«Металлург» – фаворит второго матча серии с «Ак Барсом». Казанцы выиграли первую встречу
«Металлург» примет «Ак Барс» во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Первая игра закончилась победой казанского клуба со счетом 5:2.
Фаворитом второго матча у букмекеров котируется «Металлург» (1.65). На победу «Ак Барса» с учетом овертаймов дают коэффициент 2.25.
Матч состоится 27 апреля, начало – в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
