Россия – явный фаворит матча против Буркина-Фасо. Команда Карпина не пропустит, считают букмекеры

Сборная России 5 июня проведет товарищеский матч против Буркина-Фасо.

Команда Валерия Карпина котируется фаворитом встречи у букмекеров за 1.35. На победу африканской сборной дают коэффициент 9.30, на ничью – 4.90.

Ожидается, что россияне не пропустят – на сухой матч дают коэффициент 1.86, на хотя бы один гол Буркина-Фасо – 1.94.

Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.