«Челси» с 7 марта побеждает только в Кубке Англии. 3.00 – обыграет «Сити» в финале турнира

«Челси» и «Ман Сити» встретятся в финале Кубка Англии.

Лондонский клуб в 10 последних матчах потерпел 7 поражений и победил лишь трижды – все победы случились в Кубке Англии.

Букмекеры дают коэффициент 3.00 на то, что «Челси» победит «Сити» в финале английского кубка. «Горожане» – фавориты у букмекеров за 1.40.

Финал Кубка Англии пройдет 16 мая на стадионе «Уэмбли».