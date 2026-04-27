26

Моуринью стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. 20% – Арбелоа останется на следующий сезон

Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

Экс-тренер мадридского клуба стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров за 4.33. Сообщалось, что 63-летний португалец открыт к идее о возвращении.

Коэффициент 5.00 (20%) дают на то, что тренером мадридцев останется Альваро Арбелоа. На назначение Маурисио Почеттино или Юргена Клоппа дают коэффициент 6.50.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
Этому Реалу просто необходим Моуриньо. Он там даст просраться всяким принцесскам.
Да и Мауру самому Реал тоже нужен. Очень вероятно, что это может быть последний большой клуб в карьере португальца.
Ответ SVD44
Боюсь, что нынче в составе инфантильных травоядных больше, чем настоящих бойцов и жаждущих побеждать. Они просто устроят коллективный бойкот и отмену Жозе, который будет требовать с них соответствующим образом.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Тогда этому Реалу уже ничто не поможет. Не могут быть игроки быть выше тренера и клуба.
Если Моуриньо вернется в Реал. Это будет очень интересно.
А что если Арбелоа оставить, но как помощника Моура? Будет годно
Ответ че
Кстати идея сделать Арбелоа помощником хороша вне зависимости от тренера. Не знаю почему, может и правда подготовкой к топ соперникам, но мне Арбелоа нравится и хочется, чтобы его не засовывали в долгий пыльный ящик после прихода более уважаемого специалиста
Ни какой другой тренер не вызывает столько эмоций как Маур. Для любого сайта это спасение. На нем всегда можно заработать. Работал он в Роме - был шквал эмоций, подписчиков. Сайты ломились от перенапрежения. Ушел - сейчас вялотякушая вата ни о чем. Был в Турции. Потусил малеха. Прифигел от увиденного. Но этого хватило, чтобы интерес к Фенербахче возрос в разы. Сейчас всё спало. Интерес резко пропал. Вот такой он Маур из Португалии. Кстати недавно он Спортинг грохнул в гостях. Это так к слову. А вообще прикольная у него сейчас банда головорезов.
Интересно чем все это закончится, если он станет тренером, он их прогнет или они его выпрут?😁😁😁
Идея с Моуром конечно интересно, но чувствуется, что она на всех уровнях просто пропитана ностальгией и чувством дежавю.
Зидана назад позвали - получилось, Анчи на излёте карьеры назад позвали - получилось. Сейчас такой же фокус с Моуром хотят провернуть.
А что, если Особенный уже и вправду не тот? И вместо оживления окончательно похоронит атмосферу в раздевалке, а вместе с ним и шанс на хоть какой-нибудь трофей клуба?
Ответ Ares
С нынешними пижонами и примами хоть Алонсо, хоть Арбелоа - все без трофеев
Потому что современный футбол - это когда все пашут, а не ходят пешком
Болельщикам надоело это терпеть
Перес считает во всем виновными тренеров - это уже маразм будто
Ответ Ares
Он этот Реал обыграл даже с Бенфикой
Это будет очень болезненно для Реала. Да и Жозе офигеет, хотя и бывалый
