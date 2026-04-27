Моуринью стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. 20% – Арбелоа останется на следующий сезон

Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

Экс-тренер мадридского клуба стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров за 4.33. Сообщалось , что 63-летний португалец открыт к идее о возвращении.

Коэффициент 5.00 (20%) дают на то, что тренером мадридцев останется Альваро Арбелоа. На назначение Маурисио Почеттино или Юргена Клоппа дают коэффициент 6.50.