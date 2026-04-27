Моуринью стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров. 20% – Арбелоа останется на следующий сезон
Жозе Моуринью может возглавить «Реал».
Экс-тренер мадридского клуба стал фаворитом на назначение в «Реал» у букмекеров за 4.33. Сообщалось, что 63-летний португалец открыт к идее о возвращении.
Коэффициент 5.00 (20%) дают на то, что тренером мадридцев останется Альваро Арбелоа. На назначение Маурисио Почеттино или Юргена Клоппа дают коэффициент 6.50.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
Да и Мауру самому Реал тоже нужен. Очень вероятно, что это может быть последний большой клуб в карьере португальца.
Зидана назад позвали - получилось, Анчи на излёте карьеры назад позвали - получилось. Сейчас такой же фокус с Моуром хотят провернуть.
А что, если Особенный уже и вправду не тот? И вместо оживления окончательно похоронит атмосферу в раздевалке, а вместе с ним и шанс на хоть какой-нибудь трофей клуба?
Потому что современный футбол - это когда все пашут, а не ходят пешком
Болельщикам надоело это терпеть
Перес считает во всем виновными тренеров - это уже маразм будто