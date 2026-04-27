Тренер «Авангарда» Буше проиграл все полуфиналы в карьере. 4.70 – «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина
«Авангард» побеждает «Локомотив» (2-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Тренер омичей Ги Буше проиграл все полуфиналы в карьере:
АХЛ-2010 – «Гамильтон» 3:4 «Техас»
НХЛ-2011 – «Тампа-Бэй» 3:4 «Бостон»
Швейцария-2015 – «Берн» 0:4 «Давос»
НХЛ-2017 – «Оттава» 3:4 «Питтсбург»
Букмекеры дают коэффициент 4.70 на то, что «Локомотив» выйдет в финал 1.20 – «Авангард» пройдет дальше.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
значит нужно начинать выигрывать.
Статья вообще не о чём. Бред сравнивать НХЛ, АХЛ, КХЛи т. д.
Ну вроде бы счет Локо Хартли-Авангард Буше 0-5 в этом году из 5 игр
Ги Буше знает прекрасно и не допустит .
Буки уже похоронили локомотив
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем