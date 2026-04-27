Тренер «Авангарда» Буше проиграл все полуфиналы в карьере. 4.70 – «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина

«Авангард» побеждает «Локомотив» (2-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Тренер омичей Ги Буше проиграл все полуфиналы в карьере:

АХЛ-2010 – «Гамильтон» 3:4 «Техас»

НХЛ-2011 – «Тампа-Бэй» 3:4 «Бостон»

Швейцария-2015 – «Берн» 0:4 «Давос»

НХЛ-2017 – «Оттава» 3:4 «Питтсбург»

Букмекеры дают коэффициент 4.70 на то, что «Локомотив» выйдет в финал 1.20 – «Авангард» пройдет дальше.