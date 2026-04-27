12

Никто не отыгрывался с 0-3 в плей-офф НБА. 6.26 – «Хьюстон» сделает это с «Лейкерс»

Букмекеры оценили вероятность камбэка «Хьюстона» в серии с «Лейкерс».

«Рокетс» победили в четвертом матче серии со счетом 115:96. Перед этим «Хьюстон» уступил в первых трех встречах.

Никто в НБА не отыгрывался с 0-3 в плей-офф – во всех случая дальше проходили команды, победившие в трех первых матчах. Букмекеры дают коэффициент 6.26 на камбэк «Хьюстона» и 1.12 на проход «Лейкерс».

Пятый матч состоится 30 апреля в Лос-Анджелесе.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
logoНБА плей-офф
Ставки на баскетбол
logoХьюстон
logoЛейкерс
logoСтавки на спорт
logoНБА
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всего в истории плейофф НБА было 159 серий, которые начались 3-0. Все они закончились победой ведущей команды.
Четыре раза команде удавалось сравнять до 3-3. Но в итоге они проиграли 7-ю игру. Последний пример это Бостон, который недавно проиграл Батлеру в 7-м матче финала Востока.
Ещё 11 раз команда смогла сделать 2-3 из 0-3, но проиграла 2-4.
34 раза серия закончилась 1-4.

Если же смотреть только на текущую ситуацию, то за всю историю НБА из 300 случаев команде удавалось отыграться с 1-3 и выиграть серию 13 раз. Последний пример это Денвер, который выиграл у Клипперс в 2020 году. Более того, в том году Денвер точно так же выиграл у Юты с 1-3 в первом раунде. Так что, поклонникам Йокича рано отчаиваться, он уже проделывал подобное. А вот у Дюранта таких героических опытов в карьере нету.
Ответ Air Rodman
Всего в истории плейофф НБА было 159 серий, которые начались 3-0. Все они закончились победой ведущей команды. Четыре раза команде удавалось сравнять до 3-3. Но в итоге они проиграли 7-ю игру. Последний пример это Бостон, который недавно проиграл Батлеру в 7-м матче финала Востока. Ещё 11 раз команда смогла сделать 2-3 из 0-3, но проиграла 2-4. 34 раза серия закончилась 1-4. Если же смотреть только на текущую ситуацию, то за всю историю НБА из 300 случаев команде удавалось отыграться с 1-3 и выиграть серию 13 раз. Последний пример это Денвер, который выиграл у Клипперс в 2020 году. Более того, в том году Денвер точно так же выиграл у Юты с 1-3 в первом раунде. Так что, поклонникам Йокича рано отчаиваться, он уже проделывал подобное. А вот у Дюранта таких героических опытов в карьере нету.
За то есть антигероический опыт))
Ответ Air Rodman
Всего в истории плейофф НБА было 159 серий, которые начались 3-0. Все они закончились победой ведущей команды. Четыре раза команде удавалось сравнять до 3-3. Но в итоге они проиграли 7-ю игру. Последний пример это Бостон, который недавно проиграл Батлеру в 7-м матче финала Востока. Ещё 11 раз команда смогла сделать 2-3 из 0-3, но проиграла 2-4. 34 раза серия закончилась 1-4. Если же смотреть только на текущую ситуацию, то за всю историю НБА из 300 случаев команде удавалось отыграться с 1-3 и выиграть серию 13 раз. Последний пример это Денвер, который выиграл у Клипперс в 2020 году. Более того, в том году Денвер точно так же выиграл у Юты с 1-3 в первом раунде. Так что, поклонникам Йокича рано отчаиваться, он уже проделывал подобное. А вот у Дюранта таких героических опытов в карьере нету.
Спасибо за стату, захожу в комменты найти такой экскурс в историю
байт на хомячков. 4-1, 4-2 закроют Лейкерс
Боже, сколько раз мы слышали эту песню. Но статистика неумолима: команда, проигрывающая в серии 0-3, серию обязательно отдаст.
Ответ Дмитрий Титов
Боже, сколько раз мы слышали эту песню. Но статистика неумолима: команда, проигрывающая в серии 0-3, серию обязательно отдаст.
Ну кто-то же бьёт рекорды, которые кажутся "да ну, рекорд на века, никто не побьёт".
А рекорды всё бьются и бьются
Ответ nikitosdaipoltos
Ну кто-то же бьёт рекорды, которые кажутся "да ну, рекорд на века, никто не побьёт". А рекорды всё бьются и бьются
Ага, точно. Но ЭТОТ Хьюстон его точно не побьёт
В следующей игре Лал дома закроют.
Когда-то и Леброн в финале против ГСВ отыгрался с 3-1. Тогда это казалось невозможным, в финале никто не отыгрывался с такого счета.
Ставки в Telegram
