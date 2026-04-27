Никто не отыгрывался с 0-3 в плей-офф НБА. 6.26 – «Хьюстон» сделает это с «Лейкерс»
Букмекеры оценили вероятность камбэка «Хьюстона» в серии с «Лейкерс».
«Рокетс» победили в четвертом матче серии со счетом 115:96. Перед этим «Хьюстон» уступил в первых трех встречах.
Никто в НБА не отыгрывался с 0-3 в плей-офф – во всех случая дальше проходили команды, победившие в трех первых матчах. Букмекеры дают коэффициент 6.26 на камбэк «Хьюстона» и 1.12 на проход «Лейкерс».
Пятый матч состоится 30 апреля в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Четыре раза команде удавалось сравнять до 3-3. Но в итоге они проиграли 7-ю игру. Последний пример это Бостон, который недавно проиграл Батлеру в 7-м матче финала Востока.
Ещё 11 раз команда смогла сделать 2-3 из 0-3, но проиграла 2-4.
34 раза серия закончилась 1-4.
Если же смотреть только на текущую ситуацию, то за всю историю НБА из 300 случаев команде удавалось отыграться с 1-3 и выиграть серию 13 раз. Последний пример это Денвер, который выиграл у Клипперс в 2020 году. Более того, в том году Денвер точно так же выиграл у Юты с 1-3 в первом раунде. Так что, поклонникам Йокича рано отчаиваться, он уже проделывал подобное. А вот у Дюранта таких героических опытов в карьере нету.
А рекорды всё бьются и бьются