Никто не отыгрывался с 0-3 в плей-офф НБА. 6.26 – «Хьюстон» сделает это с «Лейкерс»

Букмекеры оценили вероятность камбэка «Хьюстона» в серии с «Лейкерс».

«Рокетс» победили в четвертом матче серии со счетом 115:96. Перед этим «Хьюстон» уступил в первых трех встречах.

Никто в НБА не отыгрывался с 0-3 в плей-офф – во всех случая дальше проходили команды, победившие в трех первых матчах. Букмекеры дают коэффициент 6.26 на камбэк «Хьюстона» и 1.12 на проход «Лейкерс».

Пятый матч состоится 30 апреля в Лос-Анджелесе.