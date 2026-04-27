«Миннесота» сенсационно ведет 3-1 в серии с «Денвером». Коэффициент на проход «Наггетс» вырос с 1.27 до 2.50

«Денвер» уступает «Миннесоте» (1-3) в серии первого раунда плей-офф НБА.

После победы в первой встрече «Наггетс» проиграли в трех матчах подряд и находятся на грани вылета.

Перед началом серии букмекеры считали «Денвер» подавляющим фаворитом за 1.27. Сейчас на камбэк «Наггетс» дают коэффициент 2.50, на проход «Миннесоты» – 1.53.

Пятый матч состоится 28 апреля, начало – в 05:30 мск.