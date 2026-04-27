«Балтика» поднимется на 3-е место, если победит «Акрон». Команда Талалаева – явный фаворит у букмекеров

«Балтика» примет «Акрон» в 27-м туре РПЛ.

Клуб из Калининграда в случае победы в сегодняшней игре поднимется на третье место в турнирной таблице.

Букмекеры считают «балтийцев» явными фаворитами матча за 1.63. На победу гостей дают коэффициент 5.40, на ничью – 4.00.

Игра пройдет 27 апреля, начало – в 20:00 мск.