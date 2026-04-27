20% – вероятность камбэка «Локомотива» с 0:2 в серии с «Авангардом»

«Авангард» побеждает «Локомотив» (2-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Клуб из Омска выиграл две первые игры в Ярославле (5:2, 3:1), хотя котировался андердогом обоих матчей.

Букмекеры дают коэффициент 1.18 на выход «Авангарда» в финал Кубка Гагарина. 4.80 (20%) – «Локомотив» сделает камбэк в серии.

Третий матч пройдет 28 апреля в Омске, начало – в 16:30 мск.