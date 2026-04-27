«Краснодар» стал единоличным фаворитом на чемпионство в РПЛ. Шансы «Зенита» – 49%

«Краснодар» стал главным фаворитом на победу в Мир РПЛ.

В воскресенье «быки» обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) в 27-м туре чемпионата России. Команда Мурада Мусаева возглавляет таблицу с 60 очками. «Зенит» занимает второе место, отставая на один балл.

«Краснодар» в прошлом туре впервые сравнялся с петербуржцами по котировкам на титул – на оба клуба букмекеры давали по 1.90. После матчей в 27-м туре «быки» стали единоличными фаворитами – с коэффициентом 1.85 (51% вероятности).

Чемпионство «Зенита» оценивается в 1.95 (49%).

