«Краснодар» стал единоличным фаворитом на чемпионство в РПЛ. Шансы «Зенита» – 49%
«Краснодар» стал главным фаворитом на победу в Мир РПЛ.
В воскресенье «быки» обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) в 27-м туре чемпионата России. Команда Мурада Мусаева возглавляет таблицу с 60 очками. «Зенит» занимает второе место, отставая на один балл.
«Краснодар» в прошлом туре впервые сравнялся с петербуржцами по котировкам на титул – на оба клуба букмекеры давали по 1.90. После матчей в 27-м туре «быки» стали единоличными фаворитами – с коэффициентом 1.85 (51% вероятности).
Чемпионство «Зенита» оценивается в 1.95 (49%).
Опубликовала: Венера Кравченко
какие 49%!!! с учетом того как судьи тащат Краснодар там 5% с трудом будут.
Ещё бы! Краснодару разрешили играть в волейбол в своей штрафной, руки у них всегда в естественном положении, даже когда выше головы. А ещё можно бить по ногам, наступать на игроков соперника, орать и размахивать руками перед судьями. Как тут не быть фаворитами.
Ещё бы не быть фаворитом, если у безрассудного Кордобы за календарь ни одной жёлтой ни в кубке, ни в чемпионате! Ни одной! Самый грязный игрок чемпионата и ни одной жёлтый, Карл! Хотя он почти в каждом матчию по всем правилам футбрлам минимум на одну жёлтую наиграл. Минимум.
У кого такие коэффициенты?
А фаворит может быть не единоличным🤡?
Удачи Краснодару
Шансы зенита потеряны год назад
Одно нытье про судей!! Бедный зенит, надеюсь в следующем сезоне отметит столетие чемпионством....
