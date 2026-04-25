«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» все 3 матча в этом сезоне. 6.10 – серия продлится

«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.53. На победу гостей букмекеры дают 6.10, на ничью – 4.70.

«Ливерпуль» и «Кристал «Пэлас» встретятся 4-й раз за этот сезон. Ранее лондонцы обыграли мерсисайдцев в матче за Суперкубок Англии (2:2, пен. 3:2), победили в 1-м круге АПЛ (2:1) и выбили из Кубка лиги (3:0).

Если мерсисайдцы снова не победят, на непроигрыш «Кристал Пэлас» сыграет коэффициент 2.25.

Матч пройдет 25 апреля. Начало – в 17:00 мск.

«Краснодар» снова первый, «Оренбург» покинул зону вылета. Как поменялись шансы в РПЛ?