Коэффициент на чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге упал до 1.01 после ничьей «Реала» с «Бетисом». Каталонцы опережают мадридцев на 8 очков при игре в запасе
Вероятность чемпионства «Барселоны» в Ла Лиге выросла.
В пятницу «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) и после 33 игр отстает от каталонцев на 8 очков. «Барселона» оторвется от мадридцев на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу.
Тем временем коэффициент на чемпионство «Барселоны» упал до 1.01. На титул «Реала» букмекеры дают 25.00.
Перед сезоном команда Ханси Флика котировалась вторым фаворитом за 2.00. Первым в линии шел «Реал» за 1.80.
Опубликовала: Венера Кравченко
