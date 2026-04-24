Лига Добра и СБК задали новый стандарт социального эффекта в спорте

В Казани подвели итоги IX Премии СБК – одного из самых ярких и ожидаемых событий спортивной индустрии. На один вечер город стал центром притяжения для всей спортивной России, а официальным партнером премии в этом сезоне выступила общероссийская социальная программа «Лига Добра».

Главный акцент этого года сместился в сторону социальной повестки. Впервые в истории премии организаторами была учреждена номинация «Лига Добра х Социальный эффект в спорте», объединившая проекты на стыке спорта и благотворительности. В фокусе – инициативы, которые не просто создают инфоповоды, а формируют устойчивые изменения: развивают сообщества, способствуют социализации и задают новую планку ответственности для индустрии.

Ключевым инструментом оценки проектов стал «Индекс Добра» – уникальная метрика, позволяющая перевести качественные изменения в конкретные показатели. В основе индекса – охват и вовлеченность участников, системность проектов, их устойчивость и потенциал масштабирования.

Победителя определяло компетентное жюри, в состав которого вошли топовые спортивные эксперты, а также участники звездной сборной «Лиги Добра»: Артём Дзюба, Виктор Гусев, Евгений Ловчев, Анастасия Кобылянских, Евгений Евневич и Яков Карельский.

«Мы уверены, что спорт может быть мощным инструментом позитивных изменений. Для нас важно, чтобы благотворительность стала частью прозрачной и устойчивой системы. Только так можно добиться реальных изменений в жизни людей. Современный спорт – это не только про результаты, но и про ценности, которые остаются с обществом надолго», – отметила первый вице-президент Лиги Ставок Ольга Журавская.

Победителем в номинации стал проект «Футбольные мамы» – яркий пример того, как спортивные инициативы могут объединять людей, создавать поддерживающее сообщество и оказывать долгосрочное социальное влияние. Это комьюнити, объединяющее более 15 тысяч мам футболистов в регионах России.

Награду победителям вручил лично министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, который дал высокую оценку не только проекту-лауреату, но и деятельности «Лиги Добра»:

«Лига Добра сегодня поднимает очень важный вопрос – системное развитие благотворительности в спорте. Потому что только системность и последовательность действий может привести к реальным глубинным сдвигам и тому самому социальному эффекту, который меняет качество жизни людей, а не просто создает информационный шум», – поделился Владимир Леонов.