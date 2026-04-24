Медведев – фаворит против Марожана во 2-м круге турнира в Мадриде. Венгр ни разу не побеждал россиянина
Даниил Медведев встретится с Фабианом Марожаном во 2-м круге турнира в Мадриде.
Россиянин и венгр встречались между собой три раза – Даниил победил во всех встречах.
Букмекеры считают Медведева фаворитом встречи за 1.52, на победу Марожана дают коэффициент 2.55.
Матч пройдет 25 апреля, начало – в 12:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
