4-3 в пользу «Локомотива» – самый вероятный исход серии ярославцев с «Авангардом» по мнению букмекеров
«Локомотив» и «Авангард» встретятся в 1/2 финала Кубка Гагарина.
Букмекеры считают ярославцев небольшими фаворитами серии за 1.72. На выход омичей в финал дают коэффициент 2.10.
4-3 в пользу «Локомотива» – самый вероятный счет противостояния за 4.40. Счет 4-2 в обе стороны оценивается коэффициентом 4.90.
6.10 – серия закончится в четырех матчах, 1.50 – будет минимум 6 игр.
Первый матч серии состоится 24 апреля, начало – в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Букмекеры могут сколько угодно фантазировать, как и все болельщики.
