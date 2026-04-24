«Реал» выиграл 2 из 6 последних матчей с «Бетисом». 2.00 – севильцы не проиграют
«Бетис» встретится с «Реалом» в 32-м туре Ла Лиги.
Мадридский клуб победил лишь в двух из 6 последних очных встреч. В трех последних матчах в Севилье «Реал» потерпел одно поражение от «Бетиса» и дважды сыграл вничью.
Букмекеры дают коэффициент 2.00 на непоражение «Бетиса» в сегодняшней игре. «Реал» – фаворит матча за 1.89.
Матч пройдет 24 апреля, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
