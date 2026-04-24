«Металлург» – фаворит Кубка Гагарина перед полуфиналами. «Локомотив» – 2-й, «Авангард» – 3-й, «Ак Барс» – 4-й
Сегодня стартует 1/2 финала Кубка Гагарина.
Букмекеры ожидают, что «Локомотив» (1.70) пройдет «Авангард» (2.15), а «Металлург» (1.65) выбьет «Ак Барс» (2.25).
Главным претендентом на трофей котируется «Металлург» (3.00). «Локомотив» (3.20) – 2-й, «Авангард» (5.00) – 3-й, «Ак Барс» (5.20) – 4-й.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
6 комментариев
На счет Ак барс ошибаетесь
Финал будет Авангард Акбарс
Финал Локо-Ак Барс👍
💪👍
Финал Магнитка - Авангард будет значительно интересней для всех нейтралов.
