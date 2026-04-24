«Балтика» попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. Год назад команда играла в Первой лиге

Букмекеры повысили шансы на попадание «Балтики» в топ-4 по итогам сезона РПЛ.

После поражения «Спартака» от «Краснодара» (1:2) в 26-м туре РПЛ коэффициент на попадание калининградцев в топ-4 обвалился до 1.80 – 53% вероятности. «Балтийцы» идут на 4-м месте в турнирной таблице, опережая красно-белых на один балл и отставая от идущего третьим «Локомотива» на 3 очка.

Букмекеры почти не сомневаются, что «Балтика», игравшая в прошлом сезоне в Первой лиге, финиширует в топ-5 – на это дают коэффициент 1.17 (81%). На бронзовые медали калининградцев можно поставить за 4.30 (22%).

Команда Андрея Талалаева проведет 3 из 4 оставшийся матчей в РПЛ на своем поле.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ну Балтике надо постараться выжать в последних 4 турах 6-7 очков и тогда 100% 4-е место будет, но ведь СМ, Локо и тем более ЦСКА не идеально играют - так же очки теряют. Только СМ сделал по весне рывок отыграв отставание в 6 очков от Балтики.
