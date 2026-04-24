«Зенит» перестал быть фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами по котировкам

«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ после победы над «Спартаком» (2:1).

Действующие чемпионы обошли «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). У «быков» 57 очков, у петербуржцев – 56.

Перед 26-м туром «Зенит» котировался явным фаворитом чемпионской гонки за 1.30, на титул «Краснодара» давали 3.75. Сейчас команды сравнялись по котировкам – 1.90 дают как на петербуржцев, так и на «быков».

Математические шансы на титул остаются у «Локомотива» (250.00) и «Балтики» (5000.00).