«Зенит» перестал быть фаворитом РПЛ у букмекеров. «Краснодар» сравнялся с петербуржцами по котировкам
«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ после победы над «Спартаком» (2:1).
Действующие чемпионы обошли «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). У «быков» 57 очков, у петербуржцев – 56.
Перед 26-м туром «Зенит» котировался явным фаворитом чемпионской гонки за 1.30, на титул «Краснодара» давали 3.75. Сейчас команды сравнялись по котировкам – 1.90 дают как на петербуржцев, так и на «быков».
Математические шансы на титул остаются у «Локомотива» (250.00) и «Балтики» (5000.00).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Говорят что Спартак всё ещё участвует в чемпионской гонке
