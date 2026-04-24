Россиянин проиграл 3,1 млн рублей, поставив на ничью в матче «Спартак» – «Краснодар»
Клиент БК PARI проиграл крупную сумму на матче «Спартак» – «Краснодар».
Беттор поставил 3,1 млн рублей на ничью в матче 26-го тура РПЛ по коэффициенту 3.60. Чистый выигрыш мог превысить 8 млн рублей.
Ставка россиянина не сыграла – «Краснодар» победил со счетом 2:1. До 85-й минуты счет был равным.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Да. Во ! Гениальная идея - предлагаю размещать баннеры на стадионах с фамилиями игруль, спустивших в конторах более миллиона.