Россиянин проиграл 3,1 млн рублей, поставив на ничью в матче «Спартак» – «Краснодар»

Клиент БК PARI проиграл крупную сумму на матче «Спартак» – «Краснодар».

Беттор поставил 3,1 млн рублей на ничью в матче 26-го тура РПЛ по коэффициенту 3.60. Чистый выигрыш мог превысить 8 млн рублей.

Ставка россиянина не сыграла – «Краснодар» победил со счетом 2:1. До 85-й минуты счет был равным.