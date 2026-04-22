«Зенит» не проигрывал клубам из Москвы в этом сезоне РПЛ – 4 победы, 2 ничьи. Петербуржцы – фавориты против «Локо»
«Локомотив» примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России.
Клуб из Санкт-Петербурга ни разу не проиграл командам из Москвы в этом сезоне РПЛ – 4 победы и 2 ничьи.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом сегодняшней встречи за 2.16. На победу «Локомотива» дают коэффициент 2.45, на ничью – 3.60.
Матч состоится 22 апреля, начало – в 19:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
