Коэффициент на попадание «Челси» в топ-5 АПЛ вырос с 1.75 до 21.00 с момента назначения Росеньора

«Челси» уступил «Брайтону» (0:3) в 34-м туре чемпионата Англии.

Команда Лиэма Росеньора опустилась на 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 48 очкам, отставание от топ-5 – 7 баллов.

С момента назначения Росеньора главным тренером «Челси» коэффициент на попадание лондонцев в топ-5 вырос с 1.75 до 21.00.

Финиш «Челси» в топ-6 за это время вырос с 1.35 до 2.75.