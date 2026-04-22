  • «Сочи» вылетит из РПЛ, уверены букмекеры. Шансы на спасение после 3 побед подряд выросли с 1% до 5%
Три победы «Сочи» подряд незначительно повлияли на шансы клуба остаться в РПЛ.

Сочинцы выиграли три матча подряд в чемпионате – против ЦСКА (1:0), «Ростова» (1:0) и «Крыльев» (2:1). Команда с 18 очками занимает последнее место в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 4 очка.

Коэффициент на прямой вылет «Сочи» из РПЛ за две недели поднялся с 1.01 до 1.06. Шансы на спасение выросли с 1% до 5%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Три победы повлияли незначительно? Вы чего? Шансы остаться увеличились же в 5(!!!) раз!
Осинькин молодец, оживил труп.
Поздно проснулись. В 4 матчах могут взять 6 очков, но этого скорее всего не хватит для стыков.
Сочи ожили.10 05 хлопни зенита к чемпионству не пусти.хотя уже Зениту все сделали для.чемпионства.всех.конкурентов давно тормознули.Краснодару одному может силенок не хватить.так что Сочи только вперёд.
ВПЕРЁД СОЧИ! Только Победы спасают от ВЫЛЕТА.
Нас ещё ждёт традиционный бред со стыками, лицензиями. Может и останутся ещё.
Коэффициент на чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге упал до 1.01 после ничьей «Реала» с «Бетисом». Каталонцы опережают мадридцев на 8 очков при игре в запасе
сегодня, 07:48
«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» все 3 матча в этом сезоне. 6.10 – серия продлится
сегодня, 07:13
«Реал» на 94-й минуте упустил победу над «Бетисом» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 4%
сегодня, 06:35
В этом Кубке Гагарина еще не было 7-матчевых серий. 1.85 – будет в полуфинале
вчера, 14:46
4-3 в пользу «Локомотива» – самый вероятный исход серии ярославцев с «Авангардом» по мнению букмекеров
вчера, 13:26
11.00 – клубы из Англии выиграют ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне-2025/26
вчера, 12:54
Промокоды БК Фонбет на апрель 2026 – расскажем о действующих акциях!
вчера, 12:00
«Реал» выиграл 2 из 6 последних матчей с «Бетисом». 2.00 – севильцы не проиграют
вчера, 11:29
«Авангард» выиграл обе встречи с «Локомотивом» в этом сезоне. 2.17 – победит в первом матче серии
вчера, 10:41
«Металлург» – фаворит Кубка Гагарина перед полуфиналами. «Локомотив» – 2-й, «Авангард» – 3-й, «Ак Барс» – 4-й
вчера, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
2XL — дважды в неделю: в «Зеленом Джекпоте» с каждым днем все больше победителей
вчера, 14:24Промо
Медведев – фаворит против Марожана во 2-м круге турнира в Мадриде. Венгр ни разу не побеждал россиянина
вчера, 14:17
Лига Добра и СБК задали новый стандарт социального эффекта в спорте
вчера, 13:10Промо
«Балтика» победила «Ахмат» в 5 матчах подряд. 2.50 – серия продлится в Грозном
23 апреля, 16:32
Пользователи «Лига Маркет» обсуждают возвращение Cache в CS2 и возможный камбэк Моуринью в «Реал»
23 апреля, 15:55Промо
«Балтика» пропустила во всех матчах на выезде этой весной. 1.44 – «Ахмат» забьет
23 апреля, 15:32
В 13 из 15 последних матчей «Спартака» и «Краснодара» было минимум 3 гола. 1.81 – продление тренда
23 апреля, 15:06
Судьи назначили 5 пенальти в ворота «Спартака» весной – больше всех в РПЛ. 4.00 – «Краснодар» пробьет пенальти
23 апреля, 12:27
PARI запускает стажировку другого уровня — PARI CAMP
23 апреля, 12:06Друзья сайта
«Балтика» трижды подряд сыграла 2:2. На такой счет с «Ахматом» дают 17.00
23 апреля, 10:46
Рекомендуем