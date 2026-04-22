«Сочи» вылетит из РПЛ, уверены букмекеры. Шансы на спасение после 3 побед подряд выросли с 1% до 5%

Три победы «Сочи» подряд незначительно повлияли на шансы клуба остаться в РПЛ.

Сочинцы выиграли три матча подряд в чемпионате – против ЦСКА (1:0), «Ростова» (1:0) и «Крыльев» (2:1). Команда с 18 очками занимает последнее место в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 4 очка.

Коэффициент на прямой вылет «Сочи» из РПЛ за две недели поднялся с 1.01 до 1.06. Шансы на спасение выросли с 1% до 5%.