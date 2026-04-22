«Сочи» вылетит из РПЛ, уверены букмекеры. Шансы на спасение после 3 побед подряд выросли с 1% до 5%
Три победы «Сочи» подряд незначительно повлияли на шансы клуба остаться в РПЛ.
Сочинцы выиграли три матча подряд в чемпионате – против ЦСКА (1:0), «Ростова» (1:0) и «Крыльев» (2:1). Команда с 18 очками занимает последнее место в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 4 очка.
Коэффициент на прямой вылет «Сочи» из РПЛ за две недели поднялся с 1.01 до 1.06. Шансы на спасение выросли с 1% до 5%.
Кирилл Михайлов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Три победы повлияли незначительно? Вы чего? Шансы остаться увеличились же в 5(!!!) раз!
Осинькин молодец, оживил труп.
Поздно проснулись. В 4 матчах могут взять 6 очков, но этого скорее всего не хватит для стыков.
Сочи ожили.10 05 хлопни зенита к чемпионству не пусти.хотя уже Зениту все сделали для.чемпионства.всех.конкурентов давно тормознули.Краснодару одному может силенок не хватить.так что Сочи только вперёд.
ВПЕРЁД СОЧИ! Только Победы спасают от ВЫЛЕТА.
Нас ещё ждёт традиционный бред со стыками, лицензиями. Может и останутся ещё.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем