22,6 млрд рублей потратили букмекеры на спонсорство в 2025 году. Доля Winline и «Фонбет» – более 70%

Букмекеры увеличили расходы на спонсорские активы.

По итогам 2025 года российские БК потратили 22,6 млрд рублей на спонсорские контракты – на 5 млрд больше, чем в 2024 году.

Более 70% всех спонсорских средств приходится на Winline и «Фонбет», сообщает «Рейтинг Букмекеров».