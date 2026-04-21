«Бавария» – фаворит на подписание Стоунза у букмекеров. Защитник уйдет из «Сити» летом
Джон Стоунз может перейти в «Баварию».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 31-летний центральный защитник покинет «Манчестер Сити» летом в качестве свободного агента.
Британские букмекеры считают «Баварию» (2.50) фаворитом в борьбе за подписание Стоунза. Также на англичанина претендуют три итальянских клуба – «Милан» (5.00), «Ювентус» (7.00) и «Интер» (8.00).
Контракт Стоунза с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Бавария опять грабит АПЛ
Мне Бавария рехаб напоминает.😁😁😁
Почему?
Если повторит путь Дайера в Мюнхене, то будет очень недурно
Вушкович!!! Пожалуйста
Там друган Компани!
Он Баварии точно ненужен
Был бы не нужен, написала бы раздельно)))
Они будут покупать Стоунза у букмекеров? Или научитесь уже русскому языку хотя бы в заголовках
