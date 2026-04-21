2.50 – «Тампа-Бэй» третий сезон подряд начнет плей-офф НХЛ с двух поражений

«Тампа-Бэй» примет «Монреаль» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

Команда Никиты Кучерова рискует третий сезон подряд начать плей-офф с двух поражений. В 2025-м и 2024-м «Тампа» проиграла две первые встречи в сериях первого раунда с «Флоридой».

«Тампа» проиграла «Монреалю» в первом матче со счетом 3:4 (ОТ). Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что канадский клуб победит и во второй игре. 1.53 – «Тампа-Бэй» прервет неудачный тренд.

Матч пройдет 22 апреля, начало – в 02:00 мск.