2.50 – «Тампа-Бэй» третий сезон подряд начнет плей-офф НХЛ с двух поражений
«Тампа-Бэй» примет «Монреаль» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли.
Команда Никиты Кучерова рискует третий сезон подряд начать плей-офф с двух поражений. В 2025-м и 2024-м «Тампа» проиграла две первые встречи в сериях первого раунда с «Флоридой».
«Тампа» проиграла «Монреалю» в первом матче со счетом 3:4 (ОТ). Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что канадский клуб победит и во второй игре. 1.53 – «Тампа-Бэй» прервет неудачный тренд.
Матч пройдет 22 апреля, начало – в 02:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
10 комментариев
Ну вы людей-то раньше времени не радуйте такими новостями.
Негоже проигрывать второй матч подряд у себя дома, одно дело проиграть Флориде (чемпиону), а другое Монреалю (хотя конечно хорошо прогрессирующие с прошлого сезона).
нормальный такой заголовок
