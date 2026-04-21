Медведев – 4-й фаворит турнира в Мадриде у букмекеров. Синнер – с отрывом главный претендент на победу

Букмекеры открыли линию на итоги «Мастерса» в Мадриде.

Очевидным фаворитом турнира у букмекеров котируется Янник Синнер (1.45). В топ-3 также входят Александр Зверев (8.00) и Бен Шелтон (20.00).

Даниил Медведев, в начале апреля уступивший Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6 на грунте в Монте-Карло, котируется четвертым фаворитом турнира за 30.00. Такой же коэффициент дают на титул Феликса Оже-Альяссима.